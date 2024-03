Il samoano sconosciuto che ha umiliato Joe Biden | un grosso caso negli Usa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Una doccia gelata "samoana" per Joe, una umiliazione che non lascia segni concreti nella corsa ormai senza ostacoli del presidente americano alla ricandidatura per la Casa Bianca (contro Donald Trump) ma che dal punto di vista dell'immagine è un altro duro colpo alla credibilità del leader democratico poco amato pure dalla sinistra a stelle e strisce. Due sono, di fatto, le sorprese del Super Tuesday, la mega-notte elettorale che consegna a Joe e Donald le chiavi per le presidenziali. Nikki Haley, la sfidante repubblicana di Trump, vince solo nel Vermont. Troppo poco, e infatti secondo il Wall Street Journal tra poche ore annuncerà il proprio (scontato) ritiro). Nelle Samoa americane, arcipelago sperduto in mezzo al Pacifico, invece, la spunta il semi-candidato democratico Jason Palmer. Una vittoria "aneddotica", l'hanno ...