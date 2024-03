Il ruolo di De Gasperi in Italia e per l’Europa Concorso per l’ultimo anno delle superiori

(Di mercoledì 6 marzo 2024) In occasione del settantesimo anniversario della scomparsa, il Centro studi Alcide De, presieduto da Luciano Faenzi (nella foto), organizza unsulla figura politica del grande statista trentino riservato agli studenti delscuoledi Massa e di Carrara. Il tema oggetto delrivolto ai ragazzi è: ’Ildi Alcide Denella costruzione dello Stato democraticono e dell’edificio europeo’. Deè stato il fondatore del partito Democrazia Cristiana e presidente del Consiglio di otto successivi governi di coalizione da dicembre 1945 ad agosto 1953. Gli elaborati, in formato word, dovrpervenire entro il 15 marzo ...

Le figlie della Repubblica: in cui però seppe esprimere ruoli e sensibilità originali. Questo podcast ci racconta, attraverso l’accorato racconto della figlia Sara Scalia, il percorso biografico della madre Miriam, tra militanza ...corriere

'Donne Resistenti. 1936-1945' a Ruvo l’omaggio alle donne che hanno combattuto i fascismi in tutta Europa: Dopo l’esposizione al Museo Civico di Bari e le precedenti tappe in Francia e in Spagna, arriva a Ruvo di Puglia la mostra “Donne Resistenti. 1936-1945” organizzata dal Comune di Ruvo di ...baritoday

La pediatra va in pensione: "L’Asl era a conoscenza ma non ha pianificato nulla": E Gasperi evidenzia il ruolo che hanno avuto in questa vicenda le due prime cittadine di Gavorrano e Scarlino. "Bene hanno fatto le sindache – prosegue Gasperi – a denunciare le altre carenze di ...lanazione