Il Rimini vuole tornare a marciare. La missione non è impossibile

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Dopo tre viaggi che hanno portato in cassa una sola soddisfazione, ilsi riprende il ’Romeo Neri’ per ritrovare fiducia. E punti fondamentali nella corsa verso i playoff. Contro un avversario, il Sestri Levante, che non se la passa bene, ma che proprio per questo brama punti a tutti i costi. I biancorossi riflettono sulle sconfitte di Catania e Lucca, diverse tra loro ma ugualmente dolorose. Emanuele Troise ci ripensa su, certo, ma poi pensa a quello che c’è in palio stasera al ’Neri’. "Una vittoria dice l’allenatore del– darebbe il giusto valore a quanto si è costruito, a quanto siamo cresciuti e a quanto stiamo facendo. Quindi ci teniamo a fare una grande prestazione e un grande risultato". La fotografia dell’avversario questa volta è nitida. Senza sorprese. "Il Sestri Levante non si è mai snaturato nel corso di questo campionato, ...