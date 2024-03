Il recupero di Eccellenza In campo il Montefano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) "Possiamo giocare due gare in una settimana: ho un gruppo motivato e determinato". Nico Mariani, allenatore del, non dà eccessivo peso al fatto che i viola dovranno giocare oggi alle 15 a porte chiuse contro l’Osimana sul neutro di Filottrano e domenica in casa contro il Monturano, anche se sarebbe stato meglio fare una settimana normale. La gara di pochi giorni fa contro i giallorossi è stata rinviata dopo che la Prefettura di Macerata non aveva accettato la possibilità che il match si giocasse a Cingoli dopo la squalifica dell’impianto osimano fino ad agosto 2025. Una sanzione determinata dal giudice sportivo dopo la gara di Coppa Italia disputata in Umbria. "Ora – aggiunge il tecnico montefanese – c’è da pensare solo al match di oggi". I viola avranno di fronte una squadra ancora più determinata dopo i recenti fatti. "L’Osimana è forte, ha dei valori e ...