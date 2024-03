Il racconto di Mariela | l’anziana aggredita dal clochard per il no all’elemosina | “Ora ho paura a uscire da sola”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

Milano – "Mi ha colpito con la stampella, prima sulle gambe e poi sulla schiena. E io sono caduta. Non sono più uscita di casa dae per ora evito di guardarmi allo specchio". È ancora sconvolta, la donna di 84 anni che lo scorso venerdì è statain via Carducci da undopo essersi rifiutata di dargli delle monete. È caduta a terra sbattendo il viso, riportando un trauma cranico frontale e un'abrasione che ha richiesto un intervento di sutura. Ieri pomeriggio i poliziotti del commissariato Centro hanno individuato il responsabile: un uomo romeno di 71 anni, che è stato indagato in stato di libertà per lesioni aggravate.