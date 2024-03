Il processo a Giampaolo Amato | l’ex medico accusato di aver ucciso moglie e suocera per stare con l’amante

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Inizierà oggi, mercoledì 6 marzo, ila carico di, l'exdella Virtus Bologna di 64 anni arrestato per l'omicidio dellaIsabella Linsalata. L'uomo è oraanche della morte dellaGiulia Tateo, uccisa con lo stesso cocktail di farmaci somministrato all'Insalata. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbela partner per ereditare la casa e rifarsi una vita con l'amante più giovane.

Il medico alla sbarra . Amato, via al processo: "Ha ucciso con i farmaci la moglie e la suocera": L’attesa è finita: oggi la prima udienza davanti alla Corte d’assise. La Procura lo accusa di aver ammazzato Isabella Linsalata e Giulia Tateo. Parti civili l’Unione donne italiane e l’Ausl, non i fig ...ilrestodelcarlino

Giampaolo Amato, processo all'ex medico della Virtus: battaglia tra i consulenti per smartwatch, farmaci e amante: L'oculista accusato di aver ucciso la moglie e la suocera intossicandole comparirà davanti alla Corte d'Assise ...corrieredibologna.corriere

Amato accusato di duplice omicidio, parte il processo. Il rebus dell’oculista divide Bologna: tanti indizi, manca la prova regina: Il medico, in cella da aprile, è accusato di aver ucciso moglie e suocera. Per la Procura il movente sono i soldi e la relazione con un ragazza. Per la difesa non c’è alcun omicidio ...ilrestodelcarlino