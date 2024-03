Il primo ministro haitiano Henry sbarca a Porto Rico

(Di mercoledì 6 marzo 2024) IlArielmentre Haiti sta sprofondando nel caos e nella violenza. Ilè aIlArielè arrivato nella capitale di, San Juan, mentre ad Haiti non si placano le violenze, iniziate per chiedere le

Bocciatura taglio Borsacchio, Demos: risultato democratico e partecipativo: GIULIANOVA – “Il primo marzo scorso l’Ufficio legislativo del Ministero della Cultura ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all’Ufficio per le autonomie speciali e per l’esame di ...ekuonews

Australia-Laos: relazioni elevate a partenariato onnicomprensivo: L'Australia e il Laos hanno elevato le loro relazioni a partenariato onnicomprensivo. L'accordo è stato firmato dai primi ministri dei ...agenzianova

Haiti, sull’orlo di una guerra civile: Foto: EFE Le sparatorie e la violenza armata in generale si sono intensificate in questi giorni in varie parti della capitale Port-au-Prince, ivi compreso l'aeroporto di Toussaint Louverture con le ga ...radiortm