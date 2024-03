Il presidente di Libera Don Luigi Ciotti l’8 marzo all’Isis Volta di Aversa

(Di mercoledì 6 marzo 2024). Don, ildell’Associazione, venerdì 8alle ore 10.30, incontrerà gli studenti dell’Isis “Alessandro” di. L’iniziativa, promossa dal Comitato don Peppe Diana e dal coordinamento diCaserta, rientra nelle manifestazioni organizzate per ricordare don Giuseppe Diana, nel trentennale della sua uccisione per mano della camorra, avvenuta il 191994 e il giorno della memoria che cade il 21e che quest’anno prevede una manifestazione nazionale a Roma. All’iniziativa, insieme con il dirigente scolastico, Michele Di Tommaso, parteciperanno anche Salvatore Cuoci, coordinatore del Comitato don Peppe Diana, Marisa Diana, sorella di don ...

Maurizio Gasparri si dimette dalla Cyberealm: «Scelta Libera, sono compatibile»: Maurizio Gasparri si è dimesso dalla presidenza della Cyberealm, la società per cui ricopriva l'incarico dal 2021: a novembre 2023 il servizio di Report ...lettera43

Gasparri a mani libere: "Mi sono dimesso dall'agenzia di cybersicurezza": Il capogruppo di Forza Italia Maurizio Gasparri ha comunicato al presidente del Senato Ignazio la Russa le sue dimissioni dalla presidenza non operativa di Cyberealm, società di sicurezza informatica ...huffingtonpost

Telecom Italia, ok cda a lista board con Labriola AD, Figari presidente: MILANO (Reuters) - Il Cda di Telecom Italia (BIT:TLIT) ha dato il via Libera alla lista del board uscente per il rinnovo del consiglio, con Pietro Labriola proposto per un secondo mandato alla guida d ...it.investing