Il presidente della comunità ebraica di Milano difende Cenati Anpi | “Quest’anno per me niente 25 aprile”

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Le dimissioni di Robertodall’diper noi sono un duro colpo. Abbiamo perso un grande alleato, una persona di valore come ce se sono poche”. IlC... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Al Congresso del Ppe è Ursula contro Ursula. Il "modello Ruanda": Mentre il partito ricandiderà ufficialmente la presidente della Commissione Ue, il programma dei popolari sembra contraddire gran parte delle politiche promosse dalla stessa von der Leyen durante il s ...ilfoglio

Super Tuesday, risultati in diretta: Trump vince in 14 stati ma non nel Vermont: «Abbiamo fatto la storia». Biden perde i caucus nelle Samoa: Super Tuesday, i risultati in diretta. Donald Trump con la vittoria in Minnesota, conta già undici stati vinti nel giorno decisivo delle primarie Usa. Quando mancano ancora quattro ...ilmattino

Festa della donna, alle Terme gli hotel puntano a un grande afflusso: «Pacchetti e trattamenti a tema»: ABANO TERME - Il fine settimana dell’8 marzo conferma la tendenza positiva dei movimenti turistici ad Abano e a Montegrotto già registrati nel corso degli ultimi mesi. Secondo i dati ...ilgazzettino