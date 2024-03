Il Picchio in ansia per le condizioni di Pedro Mendes

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ascoli di nuovo inper ledel suo gioiello. Il problema al retto femorale accusato nel finale dell’ultima gara disputata in casa contro la Reggiana (0-0) potrebbe costringere l’attaccante portoghese ad un nuovo forfait. Sarebbe il secondo guaio patito dal giocatore dopo l’infortunio alla caviglia riportato nel corso della gara persa in casa contro il Südtirol (1-2). Dunque piove sul bagnato per ilche, dopo averlo recuperato appieno in occasione del confronto interno con la Cremonese (0-0) e delle recenti sfide successive, ora sarebbe nuovamente costretto a fare a meno del suo elemento più prolifico in termini di gol. Ben 11 i sigilli personali ottenuti ad oggi. Al contrario della mala gestione del giocatore imputata al tecnico Castori, in realtà il 24enne nel ...