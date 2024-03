Il personaggio Riecco Caldara | si rivede il talento sfortunato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Esordire in una partita ufficiale a inizio marzo fa ben capire il lungo calvario che Mattiaha dovuto subire nella sua sfortunata stagione in rossonero, e non solo. Lunedì pomeriggio il difensore classe 1994 è tornato in campo con la maglia della Primavera del Milan nel match contro la Fiorentina, perso poi dai rossoneri per 4-1.è partito titolare ed è rimasto in campo fino al 62’, quando è stato poi sostituito da Parmiggiani, venendo schierato dal tecnico Ignazio Abate come centrale nella difesa a tre di casa, con il classe 2005 Simic (che ieri ha ricevuto la sua prima convocazione dalla nazionale maggiore serba) e Nsiala ai suoi lati. La lunga attesa di Mattia, dunque, è terminata dopo mesi di sosta forzata ai box dovuti all’operazione in artroscopia alla caviglia destra subita lo scorso 18 settembre: da qualche settimana, l’ex ...