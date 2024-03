Il passaggio della piena | viaggio lungo il Po | tra barcaioli e pescatori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ferrara, 7 marzo 2024 – Faceva il benzinaio Livio Celli, 61 anni. Poi – il pieno che costava un occhiotesta, meglio l’auto lasciarla in garage – è arrivata la crisi dei distributori. E lui si è messo a fare l’uomo del ponte, ponte di barche. A Santa Giulia e Gorino, insieme ad altri tre operai per una società che ha vinto il bando, al timone Marika Zanellati con il marito. Fa pagare il pedaggio sul ponte di Gorino, ramo del Po di Goro, gli occhi aperti 24 ore su 24. FOCUS / Allerta meteo, ecco dove "Siamo noi a sorvegliare, a controllare che tutto fili liscio", dice. C’era il sole ieri, ma il grande fiume così gonfio d’acqua lui non l’aveva visto mai nel mese di marzo. "Speriamo bene, io per scaramanzia incrocio le dita", le sue parole, gli occhi ad un orizzonte che annuncia ancora pioggia. Ieri sono stati ripristinati i ponti di barche, sui due rami del Po. ...