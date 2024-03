Il Papa sono raffreddato | non leggo catechesi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) "Cari fratelli e sorelle, ancorae non posso leggere bene la catchesi, la leggerà un aiutante mio". Così ilsi rivolge ai 6mila fedeli riuniti questa mattina in piazza San Pietro. Laè sull'ultimo dei vizi, "la superbia" ed è stata letta da don Pierluigi Giroli. Francesco appare comunque in buona forma, prima di prendere posto ha fatto un paio di giri nella piazza a bordo della jeep bianca scoperta insieme ad alcuni bambini.