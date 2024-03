Il Papa è ancora raffreddato | non posso leggere bene

(Di mercoledì 6 marzo 2024) AGI -Francesco è arrivato in piazza San Pietro dove si svolge l'Udienza Generale. Il Pontefice, a bordo della jeep bianca per il giro tra i fedeli, è accompagnato da quattro bambini. Continuando il ciclo di catechesi su "I vizi e le virtù", ilha incentrato la sua riflessione sul tema La superbia (Lettura: Sir 10,7.9.12.14). La catechesi, però, è letta da don Pierluigi Giroli, officiale della Segreteria di Stato. "sonoe non", ha spiegatoFrancesco all'inizio dell'Udienza Generale "Di tutti i vizi, la superbia è gran regina. Non a caso, nella Divina Commedia, Dante la colloca proprio nella prima cornice del purgatorio: chi cede a questo vizio è lontano da Dio, e l'emendazione di questo male ...

