Il nuovo MacBook Air è fino al 60% più veloce dei precedenti

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Un anno dopo il restyling totale che ha cambiato il suo volto, Apple annuncia l’arrivo delAir M3, portando a nuovi livelli la sua incredibile combinazione di portabilità e prestazioni a basso consumo energetico. Grazie all’ultimo chip sviluppato dalla Mela, l’Air èal 60% piùrispetto al modello con M1, ea 13 volte più scattante del computer con processore Intel. D’altronde, Apple ha scelto di cambiare strada e abbandonare i chip Intel proprio per avere maggior libertà di movimento, sprigionare più potenza e avere un controllo totale sulla sua filiera di produzione. Un cambiamento radicale che è iniziato nel 2020 e che ha avuto il suo culmine lo scorso anno con il rinnovamento completo delAir. Quest’anno le novità sono meno visibili ma ...

Nuove indiscrezioni puntano ad un rinnovo della gamma iPad in primavera. I nuovi iPad Pro saranno i primi con schermo OLED. In arrivo anche un MacBook Air con ...

