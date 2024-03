Il Napoli ha ritrovato i suoi pilastri Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ilè tornato a vincere, lo ha fatto in grande stile contro il Sassuolo e in maniera convincente anche contro la Juventus. È ritornato il gioco, l’entusiasmo e la passione di giocare a calcio, un calcio bello e spensierato. È chiaro che l’artefice di questo ritorno sia stato Francesco Calzona, ma il tecnico non ha fatto altro che rimettere al centro dei meccanismi già rodati e recuperare calciatori che avevano fatto la differenza nella stagione dello scudetto. Il Corriere dello Sport para oggi dei protagonisti deldi Calzona e li individua in Osimhen, Kvaratskhelia, Anguissa e Lobotka, che erano scomparsi dai radar prima dell’arrivo del nuovo tecnico. La chiave di svolta del“Come se il calcio gli fosse appartenuto solo lateralmente, pareva che con i FaB Four pure la melodia di quel football non potesse più ricreare ...