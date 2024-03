Il Napoli cerca rigoristi per Barcellona | i migliori sono Politano e Zielinski che non ci sarà – Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ilper, il migliore èma non ci. Lo scrive il Corriere dello Sport. Ile i: un vecchio problema che l’errore di Osimhen contro la Juventus, e l’ormai prossimo ritorno degli ottavi di Champions con ilin programma martedì, hanno reso nuovamente attuale. Osi, in questa stagione, ha una per niente invidiabile media di due rigori sbagliati su quattro. Il cinquanta percento: a segno contro Sassuolo e Fiorentina; errori con il Bologna e per finire con la Juve. In un solo concetto: non è infallibile, no. Due su due invece, i calci di rigore segnati da: contro il Real e l’Udinese. Ma Zielo non è in lista Champions e dunque, eventualmente, ...