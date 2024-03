Il metodo infallibile | e fai da te | per aggiustare un' unghia rotta

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Capita spesso, e a tutte, di avere unghie lunghe e curate o di aver eseguito una manicure perfetta quando, all'improvviso, un'si rompe; ovviamente, lasciarne una corta e tutte le altre lunghe è una soluzione esteticamente poco gradevole, per cui, all'apparenza, l'unica soluzione è...

Gratta e vinci , questa è la sola soluzione possibile, in certi casi: il metodo da lei “inventato” è effettivamente ineccepibile. Il 20 febbraio scorso, nel ... (ilveggente)

Presentata la 17esima edizione del Festival della Canzone europea dei Bambini, si svolgerà a Trento: L’evento, realizzato dai bambini per i bambini, rappresenta la fase conclusiva del concorso “Un Testo per noi” promosso dal Coro Piccole Colonne APS, che ha invitato le classi delle scuole primarie it ...nordest24

A Trento il Festival della Canzone europea dei bambini: in scena i brani scritti da 8 classi e musicati da Al Bano e altri big: TRENTO. Il Festival della Canzone europea dei bambini torna a Trento sabato 16 (alle 20.30) e domenica 17 marzo (alle 15.30) all’Auditorium Santa Chiara. L’evento, realizzato dai bambini per i bambini ...giornaletrentino

Ariela Goggi, storica ex vicedirettrice di Vogue Italia, racconta la sua vita al fianco di Franca Sozzani in un'intervista esclusiva: Ha visto nascere i grandi fotografi e i servizi di moda più famosi. Ce li racconta, in una rarissima conversazione piena di aneddoti divertenti ...vogue