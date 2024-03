Il loro criterio? Le linee di sangue | Lino Guanciale | fango dell' attore sul centrodestra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) “Sono sempre stato un progressista. L'ho sempre detto”. Anche se non direttamente come candidato,è in prima linea per le prossime regionali in Abruzzo. Il suo orientamento non lo ha mai nascosto anche se, nell'intervista rilasciata a Repubblica, all'inizio l'non si è voluto sbilanciare. “Spero finisca bene per la mia regione, e ovviamente ho la mia idea su cosa questo significhi. Non ho mai dato consigli elettorali, e non comincerò adesso”. Un alone di mistero durato pochissimo. Già dalla domanda successiva,ha cominciato a tessere le lodi del candidato di Pd e M5s: “Luciano D'Amico ha fatto una campagna eccellente, di straordinario ascolto del territorio, e ora quello che mi auguro è soprattutto che vadano a votare più persone possibile: vedere un astensionismo così alto fa male a ...