Il greenpass globale totale viene rimangiato | errore di comunicazione | dice il governo Ferragni Ma le cose non stanno proprio così

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 6 marzo 2024) A volte il sospetto che la fatica di questo lavoro sia inutile si conferma in certezza. Sono in reparto, primo giorno del quinto ciclo di chemioterapia, e a un certo punto una dei sanitari tira fuori tutto l’armamentario classico: le mascherine a vita, i respiratori, i vaccini che salvano. Ancora co