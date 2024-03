(Di mercoledì 6 marzo 2024) Prezzo del gas in discesa sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'pa: il future sul metano con consegna ad aprile ha aperto facendo fatica a mantenere i 27al, indel dell'1,7% rispetto alla chiusura della vigilia.

Prezzo del gas senza variazioni in apertura della seduta sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l' euro pa: il future sul metano con consegna a marzo è ... (quotidiano)

Prezzo del gas ancora in discesa sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l' euro pa: il future sul metano con consegna a marzo è in calo dell'1% a 22,8 euro ... (quotidiano)

Il gas parte in calo (-1%) a 27 euro al Megawattora: (ANSA) - MILANO, 06 MAR - Prezzo del gas in discesa sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna ...notizie.tiscali

Bollette da capogiro e il costo del gas quintuplicato: i prezzi modificati senza comunicarlo ai clienti: Centinaia di famiglie si sono viste recapitare bollette del gas con l’importo al metro cubo quintuplicato rispetto a quello pattuito alla sottoscrizione del contratto. I malcapitati sono arrivati a pa ...messaggeroveneto.gelocal

