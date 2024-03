Il fraintendimento come Ferragni di Di Cesare non convince Porro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Un post di Donatella Di(prima pubblicato e poi rimosso, ma rimasto comunque intrappolato in rete grazie ad alcuni screenshot) ha fatto scoppiare la bufera. Adesso la professoressa ordinaria di filosofia teoretica all'Università "La Sapienza" di Roma e assidua frequentatrice di talk show televisivisi è detta sconcertata per il caso mediatico scatenato dalle sue parole. "La tua rivoluzione è stata anche la mia. Le vie diverse non cancellano le idee. Con malincuore un addio alla compagna Luna", aveva scritto in riferimento alla morte di Barbara Balzerani, l'esponente delle Brigate Rosse, mai pentita, che partecipò anche al sequestro di Aldo Moro. E la mossa di Dinon è piaciuta a Nicola, che su X ha esternato la sua opinione senza filtri. "La Difa un post su Balzerani e poi cancella. ...