Il fashion month delle mutande | nonostante Giorgio Armani

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Dopo quattro settimane estenuanti, è calato il sipario sul. New York, Londra, Milano e Parigi: le città piùhanno ospitato il gotha della moda. Erano tutti accalcati in prima fila, per assistere agli showcollezioni autunno-inverno 2024/2025. Tra tante nuove proposte, eventi esclusivi e outfit da capogiro, questo mesesfilate passa alla storia per… le. La polemica diBianca CensoriLa polemica è arrivata, forte e chiara, durante la MilanoWeek. Nel corso di un’intervista al Corriere della Seraha dichiarato: “Continuiamo ad accettare tutti, ma io non ci sto. Io sono stufo di vedere una matta che gira in ...

Gigi Haid, il nuovo taglio capelli per la Primavera è un bob -: Appena terminata la kermesse che chiude ufficialmente il fashion month delle collezioni Autunno - Inverno 2024/2025, la top model stupisce tutti con un improvviso e plateale colpo di testa. Nel ...

Sfilate Parigi: ecco il meglio della Paris Fashion Week: ... chiudendo il mese dedicato alle novità Autunno - Inverno 2024 Parigi spegne i riflettori sul mese della moda appena trascorso, il fashion month dedicato alle collezioni Autunno - Inverno 2024 che ha ...

Che fashion month è stato e che moda dovremo aspettarci per il prossimo autunno: Che fashion month è stato e che moda dovremo aspettarci per il prossimo autunno: Tutto quello che dovete sapere (e recuperare) tra dati, trend, modelle e show più visti durante questo lungo mese della moda ...

Come si sono vestite le star alle sfilate di Parigi: i best look: Come si sono vestite le star alle sfilate di Parigi: i best look: Chi era presente alle sfilate Star Parigi fashion Week 2024 2025, le star e vip in prima fila e i migliori outfit da recuperare.

Moda autunno inverno 2024/25: 10 trend che vedremo dappertutto: Moda autunno inverno 2024/25: 10 trend che vedremo dappertutto: Con il fashion month che si è appena concluso, è già tempo di decretare quali siano le tendenze sfilate autunno inverno 2024 2025 da tenere d’occhio. E che vedremo dappertutto quando tornerà di nuovo ...