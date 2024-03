Il falso allarme di Karen Kingston sui vaccini pediatrici

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Circola da almeno due anni su Facebook (per esempio qui, qui e qui) la storia delle vaccinazioni infantili che secondo «dati CDC Vaers» sarebbero collegati a un aumento del 400% nei decessi infantili. Il (in oggetto è stato lanciato da. Una delle ragioni di questa presunta pericolosità sarebbe dovuta al fatto che tutti iconterrebbero mRNA. Si tratta insomma dell’ennesima narrazione No vax partita da oltre Atlantico. Vediamo perché non ha alcun fondamento. Per chi ha fretta: Secondo alcune condivisioni No vax isarebbero collegati a un aumento del 400% nei decessi infantili. La fonte è, che si definisce una ex dipendente di ...