Il faccia a faccia Foti-Furfaro in attesa di quello Meloni-Schlein

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Aspettando, questa sera alle 21 su Rete 4 va in onda iltra Tommasoe Marco. Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera e il dirigente del nuovo corso Pd si incontrano e si scontrano nello studio di Bianca Berlinguer. I due nei giorni scorsi si sono presi a male parole con tanto di minaccia di querela dinei confronti diche aveva tirato fuori la storia dell’indagine nei confronti delano. L’appuntamento rischia di essere interessante proprio in chiave europee. Sempre più spesso Fdi, come accadeva ai tempi del M5s, ormai detta la linea delle ospitate in tv con regole di ingaggio chiare ai conduttori. Questa volta no, sarà un vis à vis. ...