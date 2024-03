Il dramma di Luca Falcon | volontario morto in Angola Dava una speranza alle vittime di guerra

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Roma, 6 marzo 2024 – Il destino diera legato indissolubilmente alla moto. Nel 2016 dopo un terribile incidente nella sua Verona e tre anni di interventi chirurgici e speranze, aveva subito l’amputazione di una gamba che non gli aveva impedito di tornare in sella, la sua vita. Domenica – ma la conferma delle autorità è arrivata solo ieri - sono state altre due passioni, l’Africa e la solidarietà, a ucciderlo quando a bordo della sua Honda Africa Twin si è scontrato con un camion su una desolata strada dell’interno dell’. Non c’è stato nulla da fare:viaggiava regolarmente quandonti a sé un camion che proveniva dalla direzione opposta ha scartato rapidamente forse per superare un’altra motocicletta e non si è accorto delle due ruote dell’italiano che non ha potuto evitare ...

