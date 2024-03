Il Drago ha portato fortuna Pienone nei locali aperti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Chissà se è vero che il segno delporti prosperità e buona, di sicuro domenica hailnei ristoranti del centro storico. Altro che tutto esaurito per il cenone di Capodanno (quello occidentale): la sfilata delne culminata ai piedi del Castello dell’Imperatore è stata ‘benedetta’ da tanti ristoratori pratesi rammaricati anzi di non aver potuto accogliere tutte le richieste per un pranzo all’ultimo minuto. Per non parlare di tanti bar: presi d’assalto per un caffè o un aperitivo. A scattare la fotografia di una domenica da incorniciare è Renzo Bellandi, titolare del Megabono e presidente provinciale di Fiepet Confesercenti. "Ho dovuto mandare via 40 persone, molte provenienti dall’Umbria o da altre zone della Toscana, perché non avevo più posto. Ormai non sono pochi i ...