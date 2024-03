Il Comune di Salerno all’ITB Berlino | sempre più interesse per la destinazione Salerno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDecine di incontri e colloqui con operatori turistici da ogni parte del mondo e unpiù evidente per la città die per i territori circostanti.di, la Fiera Internazionale del Turismo in corso nella capitale tedesca, evento cardine nel panorama mondiale delle fiere di settore con 7.300 espositori e più di 170.000 visitatori, ildi, presente con un corner dedicato nello spazio Campania all’interno del Padiglione Enit, ha attirato l’attenzione di tantissimi operatori del comparto turistico. Un’ulteriore spinta alla promozione di una città, che vanta una posizione geografica strategica di crocevia tra attrazioni artistiche, culturali, paesaggistiche tra le ...