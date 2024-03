Il Como Women a stelle e strisce | Porteremo il club ad alti livelli

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Dopo il Milan, un’altra società lombarda si veste di: ilfemminile, che milita nella massima serie italiana, è diventato di proprietà del fondo americano Mercury/13 per la prima acquisizione in Europa da parte del gruppo internazionale Oltreoceano nato la scorsa estate. Con alla guida Victoire Cogevina Reynal e Mario Malavé, la nuova dirigenza punta a creare un gruppo multi-, acquisendo le più talentuose società femminili in Europa e in America Latina, per incrementare a livello mondiale la fama del calcio in rosa investendo 100 milioni di dollari, partendo proprio dall’Italia. Cosa cambia, però, a livello organizzativo? Stefano Verga resterà presidente e azionista del, insieme ai proprietari preesistenti Simone Verga, Manuela Colombo e Cristian Larghi, mentre i ...

