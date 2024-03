Il colpo di fulmine beauty | La Vie est Belle Rose Extraordinaire | il profumo alla rosa che manda un messaggio di felicità

(Di mercoledì 6 marzo 2024)è l'ultima interpretazione olfattiva di La Vie est. Dedicata, è una fragranza floreale e avvolgente racchiusa in un flacone che è come una scultura preziosa

fulmine a ciel sereno per Windows 11: Microsoft chiude il sottosistema Android per PC: La chiusura del WSA di Windows 11 arriva come un fulmine a ciel sereno per i fan di Microsoft, specie dopo che Microsoft ha pubblicato diversi aggiornamenti per la funzione negli ultimi anni. Al ...tech.everyeye

Irene Forti, fidanzata di Alessandro Borghi/ L’attore: “Una sua frase è diventata per me vera ispirazione”: Alessandro Borghi è profondamente innamorato della sua fidanzata Irene Forti, diventata madre del figlio Heima: "Ogni mattino..." ...ilsussidiario

Aldo De Rosa, chi era il marito di Margherita Hack e come è morto: Il loro incontro, avvenuto in un parco di Firenze, fu un autentico colpo di fulmine, ma il destino li fece separare per anni, solo per ritrovarsi in seguito quasi per caso. Questa connessione iniziale ...tag24