(Di mercoledì 6 marzo 2024), 6 marzo– Ildi tennisGenil via da. Da venerdì 8 a domenica 17 marzo, i campi dei tre circoli cittadini saranno sede della prima tappa dell’importante manifestazione giovanile nazionale che riunirà centinaia di giovani promesse dall’Under10 all’Under14 e che proseguirà poi fino alle finali in programma nel mese di novembre a Torino. LoGen, promosso direttamente dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, fa tappa adper il dodicesimo anno consecutivo in virtù della rinnovata sinergia organizzativa tra Tennis Giotto, CtTennische hanno nuovamente unito le ...

Il circuito Junior Next Gen 2024 prende il via da Arezzo: Arezzo, 6 marzo 2024 – Il circuito di tennis Junior Next Gen 2024 prende il via da Arezzo. Da venerdì 8 a domenica 17 marzo, i campi dei tre circoli cittadini saranno sede della prima tappa ...lanazione

KTM PROTEK ELETTROSYSTEM, ARGENTO PER MARCHET, PODIO BERTOLINI E FABBRO ALLA VERONA MTB INTERNATIONAL: Come nelle più classiche delle tradizioni, la prima si svolge in territorio veneto, per la precisione nella prestigiosa Verona, cornice della “Verona Mtb International”, inserita nel circuito Italia ...inbici

Trofeo 7 Laghi e Coppa Italia al circuito di Castelletto: Prosegue la stagione sgonistica del circuito internazionale 7 Laghi, che dopo il Trofeo Easykart, questo fine settimana alza il sipario sulla Coppa Italia di Zona 1, evento che comprende quattro ...laprovinciapavese.gelocal