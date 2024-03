Il circuito Junior Next Gen 2024 prende il via da Arezzo

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La prima tappa della manifestazione giovanile di tennis torna in città da venerdì 8 a domenica 17 marzo Ildi tennisGenil via da. Da venerdì 8 a domenica 17 marzo, i campi dei tre circoli cittadini saranno sede della prima tappa dell’importante manifestazione giovanile nazionale che riunirà centinaia di giovani promesse dall’Under10 all’Under14 e che proseguirà poi fino alle finali in programma nel mese di novembre a Torino. LoGen, promosso direttamente dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, fa tappa adper il dodicesimo anno consecutivo in virtù della rinnovata sinergia organizzativa tra Tennis Giotto, CtTennis ...