Il cappotto si incastra nella saracinesca di un negozio | 72enne viene sollevata e rimane appesa a testa in giù – VIDEO

(Di mercoledì 6 marzo 2024) In una tranquilla giornata a Tonteg, nel Galles del Sud, Anne Hughes, una signora inglese di 72 anni, ha vissuto un’esperienza che mai avrebbe immaginato potesse trasformarla in una celebrità dei social media. Quanto accaduto sembra tratto da una scena di commedia: l’anziana è rimasta sospesa a mezz’aria dopo che il suosi è impigliatodi un minimarket. Quel che è seguito è stato un mix di preoccupazione e ilarità, che ha colpito il cuore di milioni di persone su TikTok, dove ildell’incidente ha raggiunto oltre 15 milioni di visualizzazioni. Anne Hughes, che lavora come donna delle pulizie nel minimarket in questione, non avrebbe mai pensato che un gesto quotidiano come appoggiarsi allapotesse avere simili conseguenze. Tutto è successo quando il ...