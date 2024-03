“Il cantante di Sanremo va in Honduras” Isola dei Famosi 2024 | sorpresa sul nome del concorrente

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Colpo di scena sull’dei. Ilreduce dal Festival diavrebbe ricevuto un’offerta per diventare il nuovodel reality show, che quest’anno sarà condotto da Vladimir Luxuria e non più da Ilary Blasi. Come opinionista avremo Sonia Bruganelli, quindi la nuova edizione si preannuncia interessante. E la rivelazione su questo artista ha infiammato ancora di più il pubblico. L’indiscrezione è venuta fuori nelle scorse ore grazie all’influencer Deianira Marzano. Quest’ultima ha riportato la segnalazione avuta sull’dei, che riguarda questodiin lizza per essere il nuovo. Potrebbe quindi sbarcare inper la gioia dei ...