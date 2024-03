Il buio nell’anima | come finisce il film?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 6 marzo 2024) IlIlcon Mercer che convince Erica ad abbassare la pistola, ma dopo averla guardata negli occhi imploranti, le consegna la propria pistola da usare al suo posto ed Erica spara all’aggressore. Mercer insiste poi affinché Erica lo ferisca con la sua pistola, cosa che lei fa, permettendo così di incastrare i suoi aggressori per gli omicidi del vigilante. Mercer mette la pistola in mano all’ultimo aggressore ed Erica se ne va. Cammina per Central Park accompagnata dal suo cane. Precedentemente, la polizia chiede a Erica di identificare uno dei sospettati dell’aggressione. Pur riconoscendo l’aggressore, non lo identifica. In seguito viene informata che la polizia ha trovato il suo anello di fidanzamento in un banco dei pegni e si reca lì per ottenere il nome, l’indirizzo e il numero di telefono ...