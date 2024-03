Il Brighton blinda De Zerbi | ecco la clausola per lasciarlo andare

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ilnon vuole separarsi da Roberto De: i Seagulls hanno fissato il prezzo per spaventare le squadre interessate Negli ultimi mesi in molti hanno accostato il nome di Roberto Denegli ultimi mesi a tante importanti panchine in Inghilterra e in Europa, ma ilfa muro attorno al tecnico. Il tecnico ha molto mercato, specialmente in Premier League, dove Chelsea, United e Liverpool sono in prima fila. Come riportato dal Daily Mail, la proprietà dei Seagulls ha fissato però il prezzo per il tecnico: servirà un indennizzo da 12 milioni di sterline (14 milioni di euro) per liberarlo.

Cobolli: “La Roma è sempre nel mio cuore, mi alleno in base alle loro partite”: Il tennista Flavio Cobolli ha ribadito ancora una volta la sua smisurata passione per i colori giallorossi: ecco le sue dichiarazioni.siamolaroma

Daniele De Rossi ponders tactical defensive changes ahead of Brighton match | OneFootball: Daniele De Rossi wants to field his strongest line-up on Thursday as Roma prepare to battle it out with Brighton in the Europa League Round of 16. The Italian coach is in fact predicted to start the ...onefootball

Pub e monumenti blindati in Centro: in arrivo quattromila tifosi del Brighton: La presenza di oltre 4000 tifosi del Brighton tiene in allerta le forze dell'ordine: pub e monumenti storici blindati nel centro di Roma.siamolaroma