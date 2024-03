Il branco contro uno | lo massacrano di botte a Rogoredo Cinque milanesi arrestati per tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Milano, 6 marzo 2024 –di età compresa tra i 27 e i 40 anni sono statidalla Polizia per. I fatti risalgono al 29 marzo 2023 quando un albanese 38enne è stato brutalmente aggredito in via Monte Cengio e via Monte Palombinio, nel cuore di. L’uomo, rinvenuto dagli agenti delle volanti della Questura di Milano privo di conoscenza sul ciglio della strada, fu trasportato d’urgenza in ospedale e ricoverato in prognosi riservata, in st ato di coma farmacologico , prima di essere sottoposto a due interventi chirurgici per salvargli la vita. La successiva ricostruzione del grave episodio delittuoso è stata il frutto di un’intensa e complessa attività d’indagine condotta dalla sezione Reatila Persona della Squadra ...