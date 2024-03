Il bilancio di Valentina | | Si impara tantissimo E che soddisfazione poter aiutare gli altri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La paura di sbagliare, la prima volta che il telefono ha squillato, è stata spazzata via dopo un anno di esperienza dalla voglia di fare del bene. Farlo ancora e farlo sempre, anche quando non avrà più la divisa della Misericordia e il percorso di servizio civile sarà terminato (siamo agli sgoccioli).Biagini, 24 anni, di Empoli, ex studentessa del Fermi-Da Vinci, dopo 4 anni di volontariato ha deciso di cogliere l’opportunità del servizio civile ed è stata assegnata al centralino. Il telefono squilla senza sosta. "I pazienti chiamano per fissare gli appuntamenti e le visite, per organizzare i trasporti. Sono per lo più anziani e in noi giovani volontari cercano di più; una parola da scambiare, un pezzettino di vita da condividere". Tra i momenti più belli, neldell’esperienza dic’è un incontro speciale. ...