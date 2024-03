Il belga vince a Follonica | Ayuso resta leader | oggi la Volterra-Gualdo Tadino Tirreno-Adriatico | riecco Philipsen Ganna non trova l’abbuono giusto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) No abbuono, no primato: a Pipponon riesce il ribaltone alla. Pur presentandosi allo sprint che achiude la seconda tappa, il primatista dell’ora non guadagnache gli avrebbe permesso di spodestare Juan(foto), dal quale è stato battuto nella crono inaugurale per appena un secondo. Niente può l’azzurro contro i velocisti più attesi, a cominciare dalJasper, il plurivittorioso dello scorso anno, che firma il primo successo della sua stagione quasi per distacco sul connazionale Merlier. Terzo posto assegnato al francese Zingle dopo la retrocessione dell’eritreo Girmay per aver ostacolato con la sua traiettoria proprio il transalpino, dei nostri bene Lonardi, settimo, un po’ meno Milan, ...