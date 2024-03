Il Barcellona vuole sostituire Xavi Hernandez con Ruben Amorim

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Notizia fresca giunta in redazione: Quest’estate vedrà la situazione piuttosto unica di, ??Liverpool, Bayern Monaco e forse Manchester United che si separeranno dai loro allenatori. Jurgen Klopp è stato il primo ad annunciare che questa stagione sarebbe stata l’ultima ad Anfield perché era semplicemente a corto di energie, mentreha deciso, dopo un’altra prestazione al di sotto della media del Barça, di gettare la spugna al culmine della stagione in corso. Altre storie / Ultime notizie Thomas Tuchel non sarebbe mai durato al Bayern una volta che era chiaro che era fuori dalla corsa per il titolo della Bundesliga, dopo essere stato eliminato dalla Coppa di Germania dal Saarbrucken di terza divisione all’inizio della stagione. Anche se è ancora matematicamente possibile per i bavaresi ...