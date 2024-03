Il bar Sisto dice addio alla sua Ostia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 6 marzo 2024), 6 marzo 2024- Del passato scintillante del bar che per settant’anni è stato simbolo della centrale piazza Anco Marzio, non è rimasta che una saracinesca chiusa. Grigia, smorta, senz’appello: l’opposto di quella che è stata la storia del bar. Una storia lunga, di conduzione familiare, di successi. Tra i tavolini del bar, proprio lì sulla piazza a due passi dal mare, ci son passati tutti, da Pasolini a Monicelli, da Troisi a Fellini. E l’immaginiamo, quell’atmosfera di spiaggia, incorniciata tra gli edifici Liberty della piazza centrale del Lido di Roma, che molte generazione di romani ( e non solo) hanno vissuto, gustando lì un gelato o un caffè. La serranda ora è calata, serbando quel passato lunghissimo. Campeggia, messobell’e meglio con lo scotch, un cartello: “Chiuso per ferie”. No, non si tratta di ferie. Non c’è ...