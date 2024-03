Ideato un cristallo temporale da record | Nobel in arrivo?

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Un gruppo di fisici crea uncontinuo in grado di oscillare per 40 minuti, con possibile impiego nel campo dei sensori L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Da OPAC un diamante a forma di hard-top per Ferretti InFynito 90: Rivalta di Torino, 27 febbraio 2024– Ideato in co-design con i progettisti di Ferretti ... Il tettuccio, che copre un’area di circa 10 metri quadrati, è costituito da 16 lamelle di cristallo ...nauticareport

Da OPAC un diamante a forma di hard-top per FerrettiI InFynito 90: La scelta di avere un hard-top vetrato è rivolta ad enfatizzare lo spazio open, rendendolo sia più luminoso sia maggiormente protetto da eventuali condizioni meteo avverse. Il tettuccio, che copre ...nauticareport

In Giappone tutti pazzi per Final Fantasy VII Rebirth: Final Fantasy rappresenta uno dei più grandi marchi per il mondo del divertimento interattivo, Ideato alla fine degli anni '80 è diventato un fenomeno di costume e ha conquistato il mondo. Alcuni ...libero