(Di mercoledì 6 marzo 2024). Anche se promette ai partner internazionali che l’Ucraina sarà in grado di affrontare i combattimenti se le verranno fornite le armi necessarie e altri tipi di supporto, il president... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Tregua a Gaza più lontana: Israele non va ai colloqui del Cairo, accusando Hamas di non voler fornire la lista degli ostaggi ancora in vita. Zelensky torna a ... (ilsole24ore)

Situazione critica in Ucraina La tensione aumenta nell’Ucraina orientale , con Soldati e civili preoccupati per l’escalation dei combattimenti e le conseguenze ... (newsnosh)

I soldati che servono a Kyiv: Gli aiuti internazionali sono meno sicuri e il costo umano per l’Ucraina continua a salire. Zelensky ha bisogno di un piano per la mobilitazione tenendo alto il morale, ma ancora non lo ha trovato ...ilfoglio

I nonni: preziosa memoria per tutti noi: Racconti di guerra dai nonni: testimonianze di bombardamenti, rifugi e tragici eventi durante la Seconda Guerra Mondiale in diverse zone della Toscana.lanazione

Come funziona il missile Taurus in mano alla Germania e che l'Ucraina chiede: Trovata la falla usata da Mosca per intercettare Berlino. Scholz insiste: «No ai missili Taurus», Gb: «Li fornisca». Medvedev: «Rischio nucleare mai così alto» ...lastampa