I ristoranti occupano i marciapiedi coi tavolini senza permesso | dovranno pagare 80mila euro di arretrati

Nei 700 ristoranti McDonald’s l’adesivo del numero antiviolenza 1522: MILANO (ITALPRESS) - McDonald's annuncia l'adesione di tutti i suoi 700 ristoranti in Italia all'iniziativa "Non sei sola, lasciati aiutare". Una ...vocedimantova

Bar e ristoranti: manca il personale: I pubblici esercizi sono in salute ma faticano a trovare personale, soprattutto per i turni serali e festivi. Ascom lancia Job&Workers per colmare il gap del 25-40% di personale necessario nel settore ...ilrestodelcarlino

Sommelier addio. Così i ristoranti statunitensi rispondono alla crisi economica: La denuncia del New York Times evidenzia un cambiamento del settore Horeca nel post pandemia. Per molti esercizi una figura che fino a pochi anni fa era osannata e ricercata ora è diventata un lusso, ...gamberorosso