I rimpianti di Gasperini | “Rammaricati per non aver vinto Ora abbiamo il vantaggio di giocare in casa”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Lisbona (Portogallo). “Per come è andata la partita questa sera c’è del rammarico per non”, così Gian Pierocommenta in conferenza stampa l’1-1 che la sua Atalanta ha strappato sul campo dello Sporting nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, con tanto di triplo palo colpito. “Ora è una qualificazione aperta e ce la giocheremo mercoledì inreagito bene anche al loro gol. Anche nel ritorno dei gironi era stato lo Sporting ade diverse occasioni: giocarci inla qualificazione sarà un”. Sporting-Atalanta, la conferenza diL’impatto dei cambi e Scamacca: “Sono entrati bene tutti, davantifatto bene, il gol subito poteva crearci qualche ...