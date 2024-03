I riformisti sembrano i veri sonnambuli in quest’epoca dell’antipolitica

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine + New York Times Turning Points 2024 in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. C’è è ancora spazio per il riformismo? Molti indizidire di no. E non solo in Italia, dove agiscono dei fattori particolari (per quanto in asse con le tendenze europee e persino mondiali) come l’ondata populista che da noi non si ferma. Quali sono queste tendenze? Sono quelle di una polarizzazione crescente tra – le chiamiamo così per comodità – destra e sinistra. O tra ricconi e disperati. Tra pace e guerra. Tra vita e catastrofe. E potremmo continuare. Ora, il riformismo per affermarsi ha bisogno di un contesto diverso: non necessariamente di una condizione di benessere, come spesso si crede (furono i programmia ricostruire l’Europa che ...