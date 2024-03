(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il Fatto Quotidiano continua a regalare visualizzazioni a social network come TikTok, il tutto perché evidentemente è da lì che parte della redazione recupera alcune notizie. Il 3 marzo 2024 hanno pubblicato l’ennesimo articolo sul nulla cosmico, dal titolo: “I. Al colloquio di lavoro mi hanno offerto una bottiglia d’acqua da 33 euro. Io bevo quella del rubinetto” L’articolo del FQ non fa altro che riassumere il video in inglese fatto da Rebecca Rivette, nel quale si vede chiaramente la bottiglia d’acqua di cui parla la ragazza. Bottiglia d’acqua che costa su eBay ben € 1,29. Sia chiaro, si tratta di acqua spagnola, ovviamente importata in USA costerà di più che consumata in Europa, ma basta cercare online per trovarla. Ad esempio in questo negozio online la stessa bottiglia che Rebecca mostra nel suo video costa ...

Super Tuesday, risultati in diretta: Trump vince in 14 stati ma non nel Vermont: «Abbiamo fatto la storia». Biden perde i caucus nelle Samoa: Super Tuesday, i risultati in diretta. Donald Trump con la vittoria in Minnesota, conta già undici stati vinti nel giorno decisivo delle primarie Usa. Quando mancano ancora quattro ...leggo

I ricchi sono stupidi: Il Fatto Quotidiano continua a regalare visualizzazioni a social network come TikTok, il tutto perché evidentemente è da lì che parte della redazione ...butac

La città che non esiste dove ognuno fa quello che vuole: a Slab City è possibile vivere senza leggi: Slab City è una comunità alternativa fatta di persone che, oltre non voler pagare le tasse, non credono più nel sogno americano ...fanpage