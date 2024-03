I nuovi TV OLED Samsung serie S90D potranno essere WOLED o QD-OLED a seconda di dove li si acquisterà

Il 2023 è stato il primo anno in cui Apple non ha aggiornato la gamma iPad . Ma in primavera dovrebbero arrivare i primi iPad con schermo OLED . Si parla di ... (dday)

Presentata la line up 2024 di TV a brand Philips . Dai nuovi OLED+ 959 e OLED+ 909 con pannelli META 2.0, ai nuovi The One, passando per la seconda generazione ... (dday)

Microsoft, maxi evento a Marzo: in arrivo Surface OLED ed un aggiornamento per Windows 11: A quanto pare, Microsoft starebbe preparando un maxi evento a Marzo in cui annuncerà non solo i nuovi Surface ma anche delle novità dal fronte Windows 11.tech.everyeye

Surface Pro 10 e Laptop 6: annuncio il 21 marzo: Il prossimo 21 marzo, Microsoft dovrebbe annunciare i Surface Pro 10 e Surface Laptop 6 con processori Intel Core Ultra e Qualcomm Snapdragon X Elite.punto-informatico

Dash Cam Auto 4K + Specchietto Retrovisore: su Amazon un ottimo prodotto ora in offerta a tempo: Sempre più utenti si stanno dotando di Dash Cam per registrare sia l'audio che il video dell'ambiente circostante mentre si guida, il che può essere utile in caso di incidenti stradali e per la sicure ...auto.hwupgrade