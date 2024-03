I nuovi TV OLED Samsung serie S90D potranno essere WOLED o QD-OLED a seconda di dove li si acquisterà

Il 2023 è stato il primo anno in cui Apple non ha aggiornato la gamma iPad . Ma in primavera dovrebbero arrivare i primi iPad con schermo OLED . Si parla di ... (dday)

Presentata la line up 2024 di TV a brand Philips . Dai nuovi OLED+ 959 e OLED+ 909 con pannelli META 2.0, ai nuovi The One, passando per la seconda generazione ... (dday)

NASA Juno: Europa, la luna di Giove, produce meno ossigeno di quanto calcolato in passato: In attesa dell'arrivo delle missioni NASA Europa Clipper ed ESA Juice, i dati di NASA Juno hanno mostrato come il satellite di Giove Europa produca meno ossigeno di quanto calcolato in passato. Il pro ...hwupgrade

Microsoft, maxi evento a Marzo: in arrivo Surface OLED ed un aggiornamento per Windows 11: A quanto pare, Microsoft starebbe preparando un maxi evento a Marzo in cui annuncerà non solo i nuovi Surface ma anche delle novità dal fronte Windows 11.tech.everyeye

Surface Pro 10 e Laptop 6: annuncio il 21 marzo: Il prossimo 21 marzo, Microsoft dovrebbe annunciare i Surface Pro 10 e Surface Laptop 6 con processori Intel Core Ultra e Qualcomm Snapdragon X Elite.punto-informatico