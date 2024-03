I Muri del silenzio fanno tappa a Castano Primo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 6 marzo 2024)(Milano), 6 marzo 2024 - Terzadel progetto “Idel”, mostra fotografica itinerante a sostegno delle donne vittime di violenza ideato dalla fotografa Mjriam Bon e realizzato dall’atleta paralimpica, parlamentare e senatrice Giusy Versace come strumento di sensibilizzazione e denuncia verso ogni forma di omertà. Sono idi chi non vede o di chi fa finta di non vedere, di chi non sente perhé non vuole sentire, i silenzi di chi non parla perché ha paura, perché si vergogna. L’installazione è composta da una serie di ritratti fotografici in bianco e nero colti nell’atto di coprirsi gli occhi, le orecchie e la bocca, come le famose “sanzaru” le tre scimmie sagge della tradizione giapponese, una forma di protesta e denuncia verso chi fa finta di non ...